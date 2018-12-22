Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы планируют выкупить бразильского защитника Родриго Бекао, выступающего за москвичей на правах аренды, у клуба «Байя».

По словам Бабаева, вопрос выкупа Бекао решен на 99 процентов, остались только детали.

Функционер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», считает, что ничто не сможет помешать московским армейцам подписать долгосрочный контракт с бразильцем.

Напомним, ЦСКА летом подписал с Бекао арендное соглашение на полгода. 22-летний защитник провел в составе армейцев 16 матчей в российской премьер-лиге, шесть встреч — в Лиге чемпионов и по одной — в Кубке и Суперкубке России.

Ранее агент Родриго Бекао Фернандо Терчейро сообщил, что представители ЦСКА не связывались с ним по поводу выкупа контракта игрока.