Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о назначении на пост исполняющего обязанности наставника «Манчестер Юнайтед» норвежца Уле-Гуннар Сульшера.

По словам Сарри, он отлично помнит игрока Сульшера, и это был качественный футболист. Однако Сарри не знает, какой Сульшер тренер. Итальянец, слова которого приводит ВВС, считает, что работа в «Манчестер Юнайтед» будет для Сульшера очень сложной, но Сарри пожелал молодому тренеру удачи.

Напомним, после того, как английский «Манчестер Юнайтед» разорвал контакт с португальским специалистом Жозе Моуринью, норвежец Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера английского клуба.

Соглашение со специалистом подписано до конца сезона-2018/19. Отмечается, что помогать Сульшеру будут Майк Фелан в качестве тренера первой команды, а также Майкл Каррик и Киран МакКенна.