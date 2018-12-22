Бывший наставник ЦСКА и сборной России и нынешний главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему Вячеслав Караваев не заиграл ни в армейском клубе, ни в национальной команде.

По словам Слуцкого, он во всем до доволен Караваевым. Тренер отмечает, что защитник хорошо ведет единоборства, очень четко понимает тактические принципы, также у него высокий уровень физических качеств, ответственности и работоспособности. Слуцкий называет Караваева железным игроком основного состава и одним из игровых лидеров.

Тренер «Витесса» заявил, что никто не смог бы заиграть в ЦСКА, когда есть Марио Фернандес. Слуцкий считает, что это с большим отрывом лучший правый латераль за 20 лет в чемпионате России.

«Вообще, Марио – это какой-то рок Караваева. Сначала в клубе, теперь в сборной», — добавил Слуцкий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Вячеслав Караваев выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 годы. Во взрослой сборной России правый защитник не провел ни одного матча.