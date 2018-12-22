Защитник немецкого «Штутгарта» Бенжамен Павар, может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает ESPN.

По информации источника, молодой защитник дал согласие на переход в немецкий клуб по окончании сезона.

«Бавария» согласна заплатить за 22-летнего француза 35 миллионов евро отступных.

В то же время есть вероятность, что мюнхенцы попытаются ускорить сделку и оформить трансфер защитника уже в январе.

Напомним, Бенжамен Павар стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции. На мундиале он провел шесть матчей и забил один гол в ворота сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Штутгарт» 14 матчей в Бундеслиге. За сборную Франции футболист выступал в Лиге наций, где сыграл четыре встречи.

До «Штутгарта» Павар выступал за «Лилль», который стал его первым профессиональным клубом.