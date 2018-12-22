Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев исключил возможность приглашения в армейский клуб заключенного в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева».

По словам Бабаева, со спортивной точки зрения приглашать Мамаева в ЦСКА нет никакого смысла, потому что он уже не молод, а в ЦСКА в первую очередь исходят из чисто футбольной составляющей.

Бабаев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», добавил, что репутация и прошлое игрока не прибавили бы «плюсиков» в пользу выбора этого игрока, а когда нет еще и спортивного стимула, то такой переход исключен.

Ранее жена Павла Мамаева Алана заявила, что идеальным клубом для ее мужа был бы московский ЦСКА.

Напомним, по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.

Отметим, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.