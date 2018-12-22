Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения российского защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева, сообщает Sport24.

По информации источника, переговоров пока не было, но спортивный отдел сине-бело-голубых изучает вариант с 21-летним футболистом.

Отметим, контракт Скопинцева с «Ростовом» действует до 2023 года.

Ранее Дмитрий Скопинцев выступал за молодежную команду петербургского клуба в сезоне-2014/15.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Ростов» 15 матчей в чемпионате России, в которых сделал две голевые передачи. В Кубке России футболист провел за дончан две встречи, в которых сумел отличиться один раз.

Ранее сообщалось, что Скопинцевым интересуется московский «Спартак», но красно-белые подписали бразильца Айртона из «Флуминенсе».

Также сообщается, что петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения другого защитника «Ростова» — исландца Сверрира Ингасона.