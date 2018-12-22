Исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может сменить клуб и перейти в петербургский «Зенит» или «Краснодар», сообщают «Невские новости».

По информации источника, в ростовском клубе хотят выручить за Ингасона не меньше трех миллионов евро.

Отметим, действующий контракт исландца с ростовчанами истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел 17 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил два мяча.

За сборную Исландии Ингасон провел две встречи на чемпионате мира и три игры в Лиге наций.

Также сообщается, что петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения другого защитника «Ростова» — россиянина Дмитрия Скопинцева. Переговоров пока не было, но спортивный отдел сине-бело-голубых изучает вариант с 21-летним футболистом.