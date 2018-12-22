Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил свой легендарный покер в ворота «Ливерпуля».
Аршавин рассказал, что после того, как он забил четыре мяча «Ливерпулю», стало понятно, что мерсисайдцы не догонят «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке.
По словам игрока, сегодняшний Аршавин точно не смог бы забить сегодняшнему «Ливерпулю» даже один гол.
Футболист отметил, что после игры было опустошение и большая усталость, и он просто уехал со стадиона.
«Мяч, кстати, забрал. Он у жены первой, все игроки «Арсенала» на нем расписались», — добавил Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».
Напомним, Андрей Аршавин забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в матче 33-го тура английской премьер-лиги сезона-2008/09. На покер российского футболиста «Ливерпуль» ответил дублем Фернандо Торреса и дублем Йосси Бенаюна.