Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил свой легендарный покер в ворота «Ливерпуля».

Аршавин рассказал, что после того, как он забил четыре мяча «Ливерпулю», стало понятно, что мерсисайдцы не догонят «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке.

По словам игрока, сегодняшний Аршавин точно не смог бы забить сегодняшнему «Ливерпулю» даже один гол.

Футболист отметил, что после игры было опустошение и большая усталость, и он просто уехал со стадиона.

«Мяч, кстати, забрал. Он у жены первой, все игроки «Арсенала» на нем расписались», — добавил Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Аршавин забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в матче 33-го тура английской премьер-лиги сезона-2008/09. На покер российского футболиста «Ливерпуль» ответил дублем Фернандо Торреса и дублем Йосси Бенаюна.