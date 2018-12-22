УЕФА на своем официальном сайте объявил сумму призовых за участие и победы на чемпионате Европы-2020.

Как сообщается, общая сумма призовых составит € 371 миллионов, что на 23% больше, чем на Евро-2016, где призовые составляли € 301 миллион.

Каждый из 24 участников финальной части Евро-2020 получит минимум по € 9,25 миллион.

За победу на групповом этапе сборные будут получать еще по € 1,5 миллона, а за ничью — по € 750 тысяч. Выход в 1/8 финала турнира оценится в € 2 миллиона, в четвертьфинал — в € 3,25 миллона, а за полуфинал УЕФА заплатит € 5 миллионов.

Победитель чемпионата Европы получит € 10 миллионов, финалист — на три миллиона евро меньше.

В общей сумме победитель Евро в случае максимального результата на групповом этапе заработает € 34 миллиона. На прошлом первенстве эта сумма составляла € 27 млн.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, а стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группы В и встречу 1/8 финала.

Отборочный турнир чемпионата Европы-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.

Играть отборочные матчи будут все 55 сборных, включая те команды, которые представляют страны-хозяйки турнира.

Отметим, сборная России сыграет с национальными командами Бельгии, Шотландии, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино в группе I.