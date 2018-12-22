Валлийский полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси может стать игроком миланского «Интера», сообщает La Repubblica.

По информации источника, руководство черно-синих встретилось с агентами Рэмси и стороны заключили принципиальную договоренность, по которой полузащитник станет игроком итальянской команды 1 июля 2019 года.

Однако также отмечается, что главный тренер «Интера» Лучано Спалетти хочет видеть Рэмси в команде уже в январе, поэтому руководство миланского клуба готово выполнить требование 27-летнего валлийского футболиста о сумме годовых в размере 6-7 миллионов евро.

Напомним, Рэмси выступает за лондонский «Арсенал» с 2008 года. Осенью игрок и клуб не смогли договориться о продлении контракта.