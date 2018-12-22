Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал, что вошел в совет директоров возглавляемого им клуба.

По словам Назарова, перед домашним матчем с «Металлургом» состоялось специальное заседание, на котором был утвержден Устав команды и впервые выбран совет директоров клуба.

Тренер выразил благодарность за то, что он был избран в совет директоров клуба. Он отметил, что впервые в истории российского клубного хоккея главный тренер вошел в совет директоров, тем самым создав прецедент.

Назаров заявил, что это позволит «Нефтехимику» уделить особое внимание развитию молодых хоккеистов из системы клуба.

«Понятно, что когда над тренерским штабом не висит дамоклов меч результата, появляется дополнительная возможность предоставлять шанс молодым ребятам», — добавил Назаров, слова которого приводит Russia-Hockey.

Напомним, в данный момент клуб из Нижнекамска идет на десятом месте в Восточной конференции КХЛ после 41 игры, набрав 34 очка.