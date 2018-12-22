Бывший вратарь сборной Германии и «Баварии» Оливер Кан сравнил голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера и вратаря «Ливерпуля» Алиссона.

По его словам, сейчас Алиссон сильнее Нойера. Кан считает, что бразилец показал себя на чемпионате мира, и это вратарь мирового класса. Кан также отметил, что Нойер после травмы еще не в лучших кондициях, и ему было непросто думать о том, что могут возникнуть проблемы, которые определят конец карьеры. «Психологические аспекты имеют большое значение. Нойер должен снова обрести уверенность, чтобы стать лучшим», — добавил Кан, слова которого приводит DAZN.

Отметим, Мануэль Нойер провел три матча на чемпионате мира за сборную Германии, в которых пропустил четыре мяча. В Лиге наций Нойер в четырех играх пропустил семь голов.

Алиссон на мировом первенстве сыграл пять матчей, пропустив в них три гола.