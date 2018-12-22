Воспитанник московского «Спартака» японец Иппэй Синодзука поделился мнением о ситуации с заключенными в СИЗО футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Синодзуки, он лично ничего не имеет против Кокорина и Мамаева , но ему сложно сказать однозначно. Японец считает, что если бы в такую историю влипли не эти футболисты, а «кто-то из простых», то их бы обязательно посадили.

Синодзука отметил, что в Японии футболисты говорят, что Кокорин и Мамаев — дураки. По словам игрока, тут считают, что за такое надо наказывать. «Возможно, Кокорин и Мамаев хорошие люди, но такие ошибки недопустимы», — добавил Синодзука, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, Синодзука с 2012 по 2017 годы играл за «Спартак-2», после чего перешел в японскую «Йокогаму».

Напомним, по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.

5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.

Кроме того, стало известно, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву переквалифицировали обвинение. Теперь спортсмены обвиняются по статье о «причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Обе статьи подразумевают максимальный срок заключения в два года.