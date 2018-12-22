Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер прокомментировал неудачное выступление своей подопечной на чемпионате России.

Орсер заявил, он говорит, что он именно тот, кто снова сделает из Медведевой чемпионку, но делает все возможное. По словам канадца, он хочет, чтобы спортсменка продолжала любить фигурное катание и опять привносила в него что-то новое.

Орсер считает, что Медведевой нужно время, чтобы осознать, что она приняла верное решение, потому что другим вариантом было только завершение карьеры.

«Многие юниоры чувствуют, что могут все на свете, делают всякие четверные прыжки, но когда ты переходишь черту взросления, ты начинаешь слишком много думать. А еще сама жизнь в то же время нажимает не те кнопки. Вот такая Евгения мне и досталась», — добавил Орсер, слова которого приводит John Wilson Blades.

Ранее Медведева сама прокомментировала свой результат. Напомним, она заняла 14-е место, допустив две грубые ошибки во время проката.