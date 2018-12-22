Полузащитник ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился мнением о ситуации с заключенными в СИЗО Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Жамалетдинова, у каждого должна быть голова на плечах, и если отдыхаешь, веселишься, не нужно выходить за рамки разумного. Футболист отметил, что у каждого эти рамки свои, и он не собирается никому давать советов.

Жамалетдинов подчеркнул, что не судит о коллегах по публикациям в прессе, потому что бывают хорошие и плохие люди, и это от профессии не зависит, как и от того, что про тебя пишут. «А пишут порой всякую чепуху», добавил Жамалетдинов.

«В принципе я согласен, что парни уже получили то, что заслужили. Мне кажется, они продолжают сидеть не совсем по закону. Надо бы их уже выпустить. Решит, конечно, суд, но я за пацанов», — заявил полузащитник ЦСКА, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.

5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.

Кроме того, стало известно, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву переквалифицировали обвинение. Теперь спортсмены обвиняются по статье о «причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Обе статьи подразумевают максимальный срок заключения в два года.