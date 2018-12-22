Народный артист России Василий Герелло поделился ожиданиями от матча между СКА и ЦСКА, который пройдет на стадионе «Газпром-арена».

По словам Герелло, матч будет шикарным, а такая арена для него — это то, что нужно. Он не сомневается, что игра будет зрелищной и считает матч подарком для болельщиков перед Новым годом. Герелло предположил, что «Газпром Арена» соберет от 60 до 70 тысяч зрителей на матче СКА — ЦСКА.

Артист отметил, что он бы с большим удовольствием посетил игру, если бы не собственный концерт. Поэтому он отчасти завидует тем, кто окажется на этом матче.

«Если есть такая возможность и такая радость попасть на эту игру — даже не думайте, обязательно сходите. Это вам один из самых искренних болельщиков СКА говорит», — добавил Герелло, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, матч между СКА и ЦСКА состоится 22 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.