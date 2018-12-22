В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» одержало гостевую победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:0.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий на 35-й минуте и Даниил Тарасов на последней минуте встречи.

Отметим, победа над «Амуром» стала для московских динамовцев четвертой подряд в КХЛ.

После 42 матчей команда Владимира Крикунова, набрав 45 очков, занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Хабаровский клуб, сыграв на два матча меньше, идет на предпоследней, 12-й, строчке Восточной конференции с 29 баллами.

Следующий матч московский клуб проведет 26 декабря на выезде против финского «Йокерита». Подопечные Николая Борщевского одним днем раньше на домашнем льду встретятся с подольским «Витязем».