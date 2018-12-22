Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о настроении заключенных в СИЗО Павла Мамаева и Александра Кокорина.

По словам Мельникова, у Кокорина и Мамаева нет упаднических настроений, хотя не согласны с решением суда оставить их под стражей до февраля.

Секретарь ОНК рассказал, что футболисты содержатся в тех же камерах и с теми же сокамерниками, на условия содержания у игроков жалоб нет, разве что они просят чаще выводить их из камер.

Также Мельников, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», отметил, что Мамаев сообщил о письмах из личной переписки, оказавшихся в общем доступе в интернете, в связи с чем он попросил УФСИН России провести проверку. «Наши юристы в журнале у проверяющих оставили соответствующую запись, касающуюся соблюдения тайны личной переписки», — сказал секретарь ОНК.

Напомним, по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.

5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.

Кроме того, стало известно, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву переквалифицировали обвинение. Теперь спортсмены обвиняются по статье о «причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Обе статьи подразумевают максимальный срок заключения в два года.