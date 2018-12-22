Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, в чем разница между НБА и НФЛ.

По словам Джеймса, в НФЛ много пожилых белых мужчин, которые владеют клубами и имеют рабовладельческий менталитет.

«Подход примерно такой: «Это моя команда. Ты будешь делать то, что я скажу. Или мы избавимся от вас всех», — считает баскетболист «Лейкерс».

Игрок считает, что НФЛ движется вперед благодаря игрокам. По его мнению, каждое воскресенье, без Тодда Гурли и Оделла Бэкхема-младшего не будет никакого футбола, в НБА все устроено так же.

Леброн Джеймс в эфире телеканала НВО добавил, что разница между НБА и НФЛ в том, что НБА не все равно на игроков и их веру в себя, в свой потенциал, а в НФЛ важно то, что ты можешь сделать для них в воскресенье, понедельник или четверг.

Отметим, в 32 матчах регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона Леброн Джеймс набрал в среднем 27,8 очков за игру и сделал 7,2 передачи.