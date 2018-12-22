Омский «Авангард» обменял нападающего Богдана Якимова в «Северсталь» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, Якимов подписал контракт с «Авангардом» в конце ноября и провел за команду пять матчей в этом сезоне, в которых не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «–2».

Ранее хоккеист выступал за нижнекамский «Нефтехимик», в котором провел 27 матчей нынешнего сезона и набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, воспитанник нижнекамского клуба вернулся в Россию из НХЛ зимой 2015 года после того, как провел полтора сезона в системе «Эдмонтон Ойлерз».

22 декабря в субботу «Северсталь» на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Авангард» в этот же день в Балашихе встретится с ярославским «Локомотивом».