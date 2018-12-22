Американский боец UFC Дональд Серроне считает, что бой между ним и ирландцем Конором Макгрегором рано или поздно состоится.

Серроне считает, что команда Макгрегора заинтересована в бое с ним. Серроне хотел бы провести такой бой, и думает, что это принесет UFC много прибыли. Однако он не собирается отказывать Александру Эрнандесу, а хочет подраться с ним, а затем — с Макгрегором. Серроне не может понять, почему Конор отказался от этого поединка.

По словам Серроне, он уверен, что вскоре встретится с Конором в октагоне.

«Пришло время наконец-то завоевать чемпионский пояс. Это последнее, что нужно для моего наследия. Поэтому планирую сделать все возможное для достижения этой заветной цели», — заявил американский боец, слова которого приводит MMAMania.

Напомним, следующий бой Серроне состоится 19 января на турнире UFC Fight Night 143 против Александра Эрнандеса.