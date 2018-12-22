Бывшая фигуристка Лина Федорова в «историях» своего Instagram обратилась к представителям СМИ и прокомментировала ситуацию с Алиной Загитовой и Евгением Медведевой.

Обращаясь к журналистам, освещающим фигурное катание, Федорова заявила, что они ломают судьбы Загитовой и Медведевой, когда «стремятся привлечь как можно больше аудитории к своему паршивому контенту». По ее словам, фигуристки хотят «работать и добиваться результата для себя и для нашей страны – России, а не читать все то дерьмо, которое выливается на них тоннами ежедневно».

Федорова, которая в данный момент обучается на факультете журналистики МГИМО, не хочет работать в СМИ, если окажется, что она училась ради «бесконечной «желтухи» в газетах, интернет-порталах и дешевых газетенках».

По словам экс-фигуристки, она всегда будет стараться поддерживать человека, несмотря на то, какое решение для себя он принял, а уже потом решит, что писать, и стоит ли вообще затрагивать эти темы.

Напомним, Лина Федорова выступала в парном катании с Максимом Мирошкиным, с которым была двукратным бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2013 и 2015 годов.