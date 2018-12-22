Агент защитника «Ростова» Сверрира Ингасона Бьярки Гуннлаугссон прокомментировал информацию об интересе к его клиенту «Зенита» и «Краснодара».

По словам Гуннлаугссона, Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону, но как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи, и если не с «Ростовом», то с другим клубом.

По словам агента, которые приводит «Спорт-Экспресс», Ингасону нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров, все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация — просто спекуляции.

Ранее сообщалось, что исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может сменить клуб и перейти в петербургский «Зенит» или «Краснодар». Также отмечалось, что в ростовском клубе хотят выручить за Ингасона не меньше трех миллионов евро.