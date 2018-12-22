Главный тренер «Амура» Николай Борщевский поделился мнением о поражении своей команды от московского «Динамо» (0:2).

По словам Борщевского, матч с «Динамо» был очень тяжелым. Он отметил, что «Амур» прилетел домой после тяжелого выезда, но хоккеисты все равно полностью отдавались на льду и играли с высокой самоотдачей.

Тренер «Амура» подчеркнул, что в первом периоде у хабаровчан были хорошие моменты, сложно выиграть, если не забиваешь.

Он также добавил, что травмированный Кондратьев занимается индивидуально и, возможно, начнет играть после Нового года. По Коларжу Борщевский сказал, что игрок выбыл практически на шесть недель.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» одержало гостевую победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:0.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий на 35-й минуте и Даниил Тарасов на последней минуте встречи.