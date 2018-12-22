Российская фигуристка Евгения Медведева чисто откатала произвольную программу на тренировке на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

Фигуристка исполнила программу под музыку и выполнила все прыжки.

Отметим, за ее прокатом вместе с канадским тренером Брайаном Орсером наблюдала тренер Татьяна Тарасова.

Напомним, произвольная программа у женщин пройдет в субботу и начнется в 18:00 по московскому времени. Евгения Медведева выступит в произвольной программе в первой разминке под шестым номером.

В короткой программе у одиночниц Медведева заняла 14-е место, сделав две грубых ошибки во время проката, но сказала, что приобрела веру в себя и в том, что всё будет хорошо, потому что она чувствует огромную поддержку.

Однако на утренней тренировке в пятницу фигуристка чисто исполнила все элементы короткой программы.