Российская фигуристка Евгения Медведева чисто откатала произвольную программу на тренировке на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.
Фигуристка исполнила программу под музыку и выполнила все прыжки.
Отметим, за ее прокатом вместе с канадским тренером Брайаном Орсером наблюдала тренер Татьяна Тарасова.
Напомним, произвольная программа у женщин пройдет в субботу и начнется в 18:00 по московскому времени. Евгения Медведева выступит в произвольной программе в первой разминке под шестым номером.
В короткой программе у одиночниц Медведева заняла 14-е место, сделав две грубых ошибки во время проката, но сказала, что приобрела веру в себя и в том, что всё будет хорошо, потому что она чувствует огромную поддержку.
Однако на утренней тренировке в пятницу фигуристка чисто исполнила все элементы короткой программы.