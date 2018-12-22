Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о победе над хабаровским «Амуром» (2:0).

«При таких календаре и перелетах игроки могут только деградировать», – заявил Крикунов.

Тренер отметил, что хоккеисты не могут добавить в мастерстве. «Им бы хотя бы в себя прийти от таких игр», — добавил он.

По словам Крикунова, игра была равная, шла до гола, а «Динамо» повезло, что команда использовала это большинство. Он также сказал, что у «Амура» было много моментов, но «Динамо» сегодня «было счастливее».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» одержало гостевую победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:0.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий на 35-й минуте и Даниил Тарасов на последней минуте встречи.