Петербургский «Зенит» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Клуб благодарит тренера за сотрудничество и сообщает, что в ближайшее время будет объявлено имя нового наставника.

Василий Карасев покидает «Зенит» «Зенит» благодарит Василия Карасева за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время. pic.twitter.com/cX0xd6lzJW — БК «Зенит» (@zenitbasket) December 22, 2018

В нынешнем сезоне «Зенит» одержал пять побед и потерпел четыре поражения в девяти матчах Единой лиги ВТБ, в данный момент сине-бело-голубые идут на шестом месте в таблице. Также «Зенит» под руководством Карасева выиграл четыре матча при шести проигрышах в Кубке Европы, пройдя в стадию топ-16 с четвертого места в группе.

Напомним, Василий Карасев возглавлял петербургскую команду с 2014 года, ранее он был главным тренером сборной России.

В сезоне-2015/16 Василий Карасев становился тренером года в Единой лиге ВТБ. «Зенит» три года подряд выигрывал бронзовые медали: в сезонах 2015/16, 2016/2017 и 2017/2018.