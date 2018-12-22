В регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» на своем льду проиграла «Адмиралу» из Владивостока со счетом 1:4.

Судьба матча во многом была определена в первом периоде, когда гости оформили преимущество в две шайбы с помощью точных бросков Феоктистова и Глазачева. Во втором периоде команды обменялись шайбами – забрасывали Демидов и Вихарев. Окончательный итог в матче установился нападающий «Адмирала» Сергей Коньков, забросивший на 55-й минуте.

Таким образом, команда Сергея Светлова прервала серию неудач из трех матчей кряду. Обе команды продолжаются занимать место во втором десятке в Восточной конференции. «Сибирь» с 32 очками располагается выше «Адмирала», у которого лишь 20 баллов.