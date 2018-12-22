Стали известны составы звеньев петербургского СКА и московского ЦСКА в их очном матче КХЛ, который пройдет на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Ветеран СКА Павел Дацюк выйдет на лед в первом звене вместе с Сергеем Плотниковым и Алексеем Кручининым. Парой защитников в этой пятерке выступят Артем Зуб и Антон Белов.

Во втором звене сыграет пара защитников Владислав Гавриков – Патрик Херсли вместе с нападающими Андрем Кузьменко, Алексеем Бывальцевым и Александром Барабановым. В третьей пятерке СКА центрфорвард Николай Прохоркин скрепит форвардов Никиту Гусева и Максима Карпова вместе парой защитников Хафизуллин-Земченок. В четвертом звене у СКА четыре форварда – Тихонов, Каблуков, Кетов и Коскиранта, а также защитник Семин, который, скорее всего, не будет выходит на лед. В воротах у СКА сыграет Хелльберг.

Отметим, что в заявку СКА не попал нападающий Наиль Якупов.