Новым главным тренером «Зенита» после отставки Василия Карасева стал испанский специалист Джоан Плаза.

Ранее он работал с такими командами, как «Ховентуд», «Реал», «Севилья», «Жальгирис» и «Уникаха».

Из достижений в качестве тренера – трижды выход в финале Еврокубка (две победы в турнире с «Реалом» в 2007-м и «Уникахой» в 2017-м). Плаза – один из трех тренеров, которые побеждали в Еврокубке более одного раза.

«Это один из лучших европейских тренеров, который знает, как выигрывать национальный чемпионат и умеет побеждать в Еврокубке. Это отвечает нашим задачам и программе развития», — заявил генеральный директор клуба Александр Церковный.

Отмечается, что Плаза приступит к работе с командой в самое ближайшее время.