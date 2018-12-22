На футбольном стадионе «Газпром-Арена» начался матч «Русской классики» в рамках регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Рекорд посещаемости матчей КХЛ побит – на матче проданы все билеты на стадион, который вмещает более 70 тысяч зрителей. Прежний рекорд посещаемости был 17645 зрителей.

СКА и ЦСКА играют в этом сезоне в четвертый раз и последний в рамках регулярного чемпионата. Все три матча до этого выиграли московские армейцы – 1:2Б, 1:3 и 1:3.

В последнем матче СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча в две шайбы. ЦСКА также проиграл, причем два раза подряд – «Витязю» (0:2) и «Йокериту» (1:4).