Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, что хочет покинуть петербургский клуб. Причина – нехватка игрового времени. По информации Nevasport, в данный момент прорабатываются детали возможно перехода аргентинца.

«Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит», ведь я не играю. Вновь хочу вызываться в сборную Аргентины. Посмотрим, что будет дальше. Я ещё не разговаривал с агентом, но хочу в ближайшее время это сделать. Пообщался с представителями «Ривер Плейт» – у нас хорошие отношения, но о будущем не говорили», — цитирует слова Краневиттера Agencia IAM.

Отметим, что в текущем сезоне аргентинец сыграл за петербуржцев в пяти матчах РПЛ. Всего в составе «Зенита» в активе Краневиттера 45 проведенных игр. Забитый мячей, за исключением контрольной встречи с «Шальке», у аргентинца нет.