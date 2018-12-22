Российский биатлонист Александр Логинов пришел к финишу вторым в пасьюте на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Логинов продемонстрировал стабильность стрельбы, сделав по одному промаху на каждом из рубежей. Если хотя бы один рубеж был бы чистым, россиянин взял бы золото.

На первом месте к финишу в гонке преследования прикатил Йоханнес Бе. Другие россиянине Матвей Елисеев (4 промаха, 2 – на третьем рубеже) и Евгений Гараничев (один промах) завершили пасьют на десятом и одиннадцатом местах. Петербуржец Дмитрий Малышко пришел к финишу на 14-м месте, на котором же и стартовал.