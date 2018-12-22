В Саранске завершили выступления спортивные пары, выступив с произвольными программами.

Титул чемпионов России снова выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. Вторыми стали подопечные Нины Мозер Наталья Забияко и Александр Энберт.

Бронзовые медали выиграли петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из школы Тамары Москвиной. В борьбе за третье место они опередили чемпионов мира среди юниоров Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, победителей финала юниорского Гран-при Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а также Алису Ефимову и Александра Коровина.

Напомним, ранее медали разыграли представители мужского одиночного катания — победу одержал воспитанник ЦСКА Максим Ковтун, опередивший Михаила Коляду из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. В танцах на льду титул выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.