Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов произвел символическое вбрасывание на «Русской классике» перед матчем СКА – ЦСКА. После первого периода он прокомментировал это событие.

«Для меня не впервой быть в центре внимания на такой арене. Хорошо, что не упал. На льду это можно сделать», — подчеркнул Хабиб.

Нурмагомедов, нацепивший на себя «джерси» СКА, присутствует на матче.

«Первый раз такое вижу, чтобы на хоккее было 70 тысяч. Сегодня настоящий праздник для горожан. Частенько нужно проводить такие матчи, но не всегда СКА и ЦСКА играют», — отметил Хабиб.

После первого периода матча СКА – ЦСКА впереди московские армейцы со счетом 1:0.