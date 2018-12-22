В «Русской классике» в матче СКА – ЦСКА, который в эти минуты проходит на стадионе «Газпром-арена», состоялась драка. В продолжительном единоборстве, за которым наблюдал Хабиб Нурмагомедов, Виктор Тихонов сошелся с Павлом Карнауховым. Драка прошла при счете 0:2 в пользу ЦСКА, а после нее армейцы из Москвы забили третью шайбу.

Тихонов и Карнаухов обменивались многочисленными ударами (питерский армеец их наносил чуть больше), после чего Карнаухов провел бойцовский прием и уложил Тихонова на лед. Судьи сразу разняли игроков. Хоккеисты получили по 5 минут за драку.

После единоборства Тихонов приветствовал болельщиков на трибуне.