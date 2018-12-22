В «Русской классике» в матче СКА – ЦСКА, который в эти минуты проходит на стадионе «Газпром-арена», завершились два периода.

На данный момент московский клуб уверенно впереди, обыгрывая петербуржцев со счетом 3:0. В первом периоде гости забили благодаря шайбе Линдена Вея. Во втором периоде ЦСКА забросил еще дважды: отличился Павел Карнаухов, который затем подрался с Виктором Тихоновым. А сразу после драки шайбу провел Кирилл Капризов.

На матче присутствуют свыше 70 тысяч зрителей, который пока расстроены: СКА никак не может проложить голевой путь к воротам Сорокина.