Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева закончила выступление в произвольной программе на чемпионате России.

Спортсменка допустила ошибку на одном из прыжковых элементов. Исполняя каскад двойной аксель — тройной тулуп, фигуристка упала со второго прыжка, не докрутив его. Остальные прыжки были выполнены без ошибок, включая сложный каскад из тройных сальхова и риттбергера. По сумме двух прокатов она занимает промежуточное первое место.

Напомним, после короткой программы Медведева шла 14-й — она допустила две грубые ошибки и по итогам жеребьёвки попала в первую разминку.

Основные претенденты на призовые места — Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Станислава Константинова и Софья Самодурова — выступят в последней разминке.