В Петербурге завершился матч «Русской классики», в котором на стадионе «Газпром-Арена» встречались СКА и ЦСКА. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Москвичам удалось забить еще в первом периоде, благодаря игре на добивании Линдена Вея. Во втором периоде ЦСКА забросил еще две шайбы. Сначала забил Павел Каранухов, а затем отличился Кирилл Капризов. В третьем периоде москвичи закопались в обороне, а питерцы, несмотря на то, что дважды имели численный перевес, смогли забросить только одну шайбу. В большинстве отличился Никита Гусев, забросив за пару минут до сирены.

Заключительную шайбу уже в пустые ворота забросил Янник Хансен за 25 секунд до сирены.

На матче присутствовали чуть менее 70 тысяч зрителей, что чуть меньше, чем на игре России и Финляндии (5:0) 16 декабря, но больше самого посещаемого матча КХЛ.