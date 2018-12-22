«Русская классика», матч в исполнении СКА и ЦСКА, которая состоялась на футбольном стадионе «Газпром-Арена», стал самым посещаемым хоккейным матчем в истории клубного хоккея в Европе. Игру СКА — ЦСКА посетили 67770 зрителей.

Предыдущим рекордом был матч в 2015 году в чемпионате Германии, когда на игру «Дюссельдорфа» и «Кельн» пришли 51 125 человек.

Напомним, встреча московских и петербургских армейцев завершилась в пользу ЦСКА со счетом 4:1. После двух периодов москвичи вели в счете, благодаря шайбам Линдена Вея, Павла Каранухов и Кирилла Капризова. Никита Гусев в третьем периоде возродил надежду, которую броском в пустые ворота погасил Янник Хансен.

ЦСКА обыгрывает СКА в третий раз за сезон в КХЛ.