В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, котором «Атлетико» минимально обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0.

Единственный гол незадолго после перерывал забил лидер хозяев Антуан Гризманн, который очень уверенно реализовал пенальти.

Таким образом, «Атлетико» одержал третью победу подряд, набрал 34 очка и поднялся на чистое второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридца доставили и лидирующую «Барселону», но каталонцы впереди по разнице мячей. «Эспаньол» располагается с 21 очком на 12-м месте в таблице.

В следующем туре «Атлетико» в гостях сыграет с «Севильей». Встреча пройдет 6 января будущего года, каталонский же клуб дома примет «Леганес» 4 января.