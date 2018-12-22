Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в произвольной программе на чемпионате России в Саранске.

Загитова допустила два падения: сначала она не справилась с тройным лутцем, а затем не смогла приземлить двойной аксель. Кроме того, спортсменка совершила помарку при исполнении тройного сальхова. Вместо трёх обязательных каскадов фигуристка исполнила только два: тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер и тройной флип-двойной тулуп.

После проката Загитова заняла десятое промежуточное место по произвольной программе.

Напомним, Евгения Медведева допустила при прокате произвольной программы одно падение.