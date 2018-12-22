Действующий чемпион АПЛ опростоволосился в игре 18-го тура Премьер-лиги, в которой встречался на своем стадионе с «Крастал Пэлас». Матч завершился со счетом 3:2 – победили гости из Лондона.

У «Кристал Пэласа забивали Эндрос Таунсенд, Лука Миливоевич (с пенальти) и Джеффри Шлупп. У хозяев счет открыл Илкай Гюндоган, а под занавес встречи при счете 1:3 забил Кевин Де Брюйне. У гостей было четыре желтых карточки, а у хозяев ни одной.

Таким образом, «Манчестер Сити» терпит первое домашнее поражение в АПЛ в текущем сезоне. У коллектива Хосепа Гвардиолы осталось 44 очка, «Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 балла.