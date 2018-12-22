Наставник СКА Илья Воробьёв после матча с ЦСКА, понятно, не излучал весельем. Проигрыш его команды в матче с ЦСКА (1:4) на футбольном стадионе стал четвертым поражением от ЦСКА в текущем сезоне КХЛ. Воробьев считает, что это не случайно.
«Конечно, это не совпадение. Но моменты у нас были в каждом матче. Будем работать. У ЦСКА здорово налажена оборона – гляньте в таблицу».
Воробьев пообещал разобраться в поражении.
«Разбираться будем внутри команды. У нас было несколько выходов 2 в 1 – забей, игра могла сложиться в другую сторону. Хоккей — игра личных единоборств, которые мы проигрываем. В такой ситуации сложно рассчитывать на успех», — посетовал Воробьев.
Наставник СКА поблагодарил организаторов матча на «Газпром-Арене».
«Спасибо организаторам, это были хорошие матчи, — сказал Воробьев.
Отметим, что матч СКА-ЦСКА стал самым посещаемым в истории европейского клубного хоккея. Встречу посетили 67770 зрителей.