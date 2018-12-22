Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась произвольной программой у женщин.

Весь подиум заняли ученицы Этери Тутберидзе, выступающие в юниорской возрастной категории. Лучшей стала Анна Щербакова, исполнившая в произвольной программе четверной лутц и продемонстрировавшая безупречный прокат. Результат Щербаковой по итогам двух программ — 229.78.

Второе место заняла Александра Трусова, которой также покорился четверной лутц. Тем не менее, Александра не смогла приземлить четверной тулуп и на 0,07 баллов уступила Щербаковой. Бронзовая медаль — у победительницы финала юниорского Гран-при Алёны Косторной.

Лучшей из взрослых спортсменок стала петербурженка Станислава Константинова, занявшая четвёртое место. Алина Загитова и Евгения Медведева не справились с прокатами произвольной программы: Загитова упала дважды, Медведева — один раз. Загитова расположилась на пятой строчке, Медведева — на седьмой.