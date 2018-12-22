Нападающий СКА Виктор Тихонов очень ждал матча на футбольном стадионе, ведь он был одним из тех, кто не играл 16 декабря в матче сборной России. Дебют получился не очень – СКА проиграл ЦСКА (1:4). Сам Тихонов, правда, отметился в матче победой. В драке с армейцем Карнауховым во втором периоде он победил по очкам. Тихонов подрался в присутствии чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Обычно я смотрю бои Хабиба, а сегодня повезло – он посмотрел мой бой. Можно сказать, сбылась мечта. Не ожидал, что он будет на матче. Перед игрой его увидел только, что добавило эмоций, когда отбил ему пятеру», — сказал Тихонов.

Тихонов даже хочет спросить у Хабибу технику тейк-даунов – именно этим приемом завершил бой с ним Карнаухов.

«Это как раз его специальность. Может, научит меня», — сказал Тихонов.

Сам момент получился очень эмоциональным для Тихонова. После драки он стал заводить трибуны стадиона.

«В этот момент по коже пошли мурашки. Хотелось завести наших ребят и трибуны. Когда слышишь такую реакцию – думаешь, что не зря скинул перчатки. Никогда не забуду этот момент», — был эмоционален Тихонов.

Впрочем, драка сработала отрицательным моментом. Уже в ближайшей атаке СКА пропустил третью шайбу от Кирилла Капризова.