В Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед» состоялся решающий матч клубного чемпионата мира. Представитель Европы мадридский «Реал» встречался с «Аль-Айном из ОАЭ и разгромил клуб из эмиратов со счетом 4:1.

Счет был открыт на 14-й минуте игры, когда обладатель «Золотого мяча» и 14-го номера на спине Лука Модрич откликнулся на пас Карима Бензема. Испанцы удвоили результат по прошествии часа игры – отличился Маркос Льоренте. До разгромного счет в концовке довел Серхио Рамос, забив после подачи углового Модричем. Уже перед финальным свистком команды обменялись голами – сначала забил Сиотани, а потом Надер организовал автогол.

Таким образом, «Реал» победил на чемпионате мира среди клубов в третий раз подряд и в четвертый раз в своей истории. Столько трофеев этого турнира нет ни у одной команды мира. По количеству побед «Реал» обошел своего злейшего врага «Барселоны», у которой три победы на турнире.