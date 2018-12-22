Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола» — в шоке. Его команда уступила лондонскому «Кристал Пэлас» (2:3), потерпев первое поражение на своем поле в этом сезоне.

«Забили фантастический гол, да и вообще начали прилично и создавали моменты. Но потом они стали легко преодолевать середину поля. Получилось три удара – три гола. В декабре попытаемся выздороветь и начать выигрывать снова», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Главный тренер «Кристал Пэлас» отметил работу всей системы клуба: «Махом волшебной палочки такое не сделаешь. Это создано всей структурой клуба», — сказал Ходжсон.

Отметим, «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» после 18-ти туров английской Премьер-лиги на четыре очка.