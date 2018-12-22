На стадионе «Ноу Камп» завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» обыграла «Сельту» со счетом 2:0.

Оба мяча состоялись в первом тайме. Сначала забил Усман Дембеле, а под занавес тайма отличилась связка Месси – Альба: Лионель Месси забил с очередного паса Хорди Альба.

Таким образом, «Барселона» добилась четвертой победой подряд в чемпионате Испании.

С 37 очками «Барса» вышла на чистое первое место в Примере. «Сельта» с 21 очком осталась десятой в таблице.

В следующем туре «Барселона» в гостях сразится с «Хетафе». Встреча пройдет 6 января. «Сельта на следующий день после этого сыграет в домашнем матче с «Атлетиком» из Бильбао.