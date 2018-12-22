Дебютный матч «Манчестер Юнайтед» после увольнения с поста главного тренера Жозе Моуриньо оказался очень успешным для клуба. Команда Уле-Гуннара Сульшера разгромила «Кардифф Сити» со счетом 5:1.

В начале матча забил Маркус Решфорд, а в середине первого тайма Андер Эррера забил второй гол. Вскоре Виктор Камарес отыграл один гол, однако в дальнейшем забивал только «МЮ». Еще в первом тайме отличился Антони Марсиаль, а уже после перерыва Джесси Лингард сделал дубль, доведя счет до неприличного.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед набрать 29 очков, что позволило манкунианцам подняться на шестое место в таблице АПЛ. Уже через четыре дня «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Хаддерсфилдом».